ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предлагает установить минимальные требования по перестрахованию.
Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О страховой деятельности", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.
Согласно документу, в целях регулирования страховых рисков при перестраховании ЦБА устанавливает минимальные требования к политике страховщика и перестраховщика по соответствующим операциям.
Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.