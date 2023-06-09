О нас

ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию

ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предлагает установить минимальные требования по перестрахованию.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 13:55
ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предлагает установить минимальные требования по перестрахованию.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О страховой деятельности", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, в целях регулирования страховых рисков при перестраховании ЦБА устанавливает минимальные требования к политике страховщика и перестраховщика по соответствующим операциям.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankı təkrarsığorta ilə bağlı minimum tələblər müəyyənləşdirəcək

Экслюзивные новости

МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi