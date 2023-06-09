ЦБ Азербайджана установит минимальные требования по перестрахованию

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предлагает установить минимальные требования по перестрахованию.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предлагает установить минимальные требования по перестрахованию.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О страховой деятельности", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно документу, в целях регулирования страховых рисков при перестраховании ЦБА устанавливает минимальные требования к политике страховщика и перестраховщика по соответствующим операциям.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в I чтении.