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Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПАСЕ

Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПАСЕ Азербайджанские парламентарии отправятся во французский Страсбург для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Милли Меджлис
19 января 2024 г. 17:34
Азербайджанские депутаты примут участие в зимней сессии ПАСЕ

Азербайджанские парламентарии отправятся во французский Страсбург для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, визит продлится с 20 по 27 января.

В состав делегации вошли председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, депутаты Рафаэль Гусейнов, Эркин Гадирли, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Севиль Микаилова.

В рамках сессии, которая пройдет с 22 по 26 января, будут заслушаны доклады Бюро ПАСЕ, Постоянного комитета, комиссара Совета Европы по правам человека, обсуждены и приняты решения по ряду вопросов, в том числе результатам наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Сербии, ситуации на Ближнем Востоке и в европейском регионе, систематическим пыткам в европейских тюрьмах, вопросам бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, обеспечения свободы СМИ и безопасности журналистов в странах-членах.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliamentarians to participate in PACE winter session
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar AŞPA-nın qış sessiyasında iştirak edəcək

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