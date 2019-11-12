"Арабский диван" Физули найден в одной из библиотек Санкт-Петербурга

"С болью в сердце должна признать, что на протяжении многих веков, воспользовавшись неимением независимости, духовное наследие нашего народа, рукописи разграблялись и вывозились. В качестве примера можно привести "Арабский диван" Мухамедда Физули, который разыскивался специалистами десятилетиями, но в итоге был найден в библиотеке Санкт-Петербурга".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявила член парламентского комитета по культуре Говхар Бахшалиева.

По ее словам, в результате наши рукописи были массово вывезены за рубеж: "В зарубежных странах хранится много азербайджанских рукописей. На мой взгляд, нужно заняться этим вопросом основательно и вернуть в страну наши рукописи, хранящиеся в библиотечных фондах по всему миру".