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    Завершился срок обращения в ЦИК для проведения Exit-poll на парламентских выборах

    Центризбирком должен рассмотреть заявления до 22 октября и вынести решение

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Завершился срок приема документов, представленных в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) организациями, желающими пройти аккредитацию для проведения Exit-poll на парламентских выборах 1 ноября. 

    Как сообщает Report, согласно календарному плану действий и мероприятий по подготовке и проведению выборов в Милли Меджлис пятого созыва, для аккредитации организаций, желающих проводить Exit-poll, срок обращения должен завершиться не менее, чем за 20 дней до голосования.

    Центризбирком должен рассмотреть заявления не менее, чем за 10 дней до голосования, то есть до 22 октября, и вынести решение.

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