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    Захид Орудж: Неправильно оставлять простых людей без представителя

    Я буду голосовать против этого законопроекта© Report

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Неправильно оставлять простых людей без представителя. В настоящее время в судах находятся около 100 тысяч гражданских дел. Без увеличения числа адвокатов будет сложно осуществить этот процесс".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта, ограничивающего деятельность института представительства заявил депутат Захид Орудж.

    Он отметил, что Азербайджан по числу адвокатов отстает от Грузии и Армении: "Мы поставим Азербайджан в трудное положение перед международными организациями. Я призываю Верховный cуд задуматься и буду голосовать против этого законопроекта".

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