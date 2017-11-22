Валех Алескеров: Кто знает, что будет завтра?

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Если мы повысим цену на нефть в бюджете, сможем ли мы повысить доходную часть бюджета? Я думаю, выбор цены на нефть в бюджете в размере 45 долларов - верное решение. Несут ли международные структуры, которые называют высокую цену на нефть, ответственность за свои прогнозы? Кто будет ответственен за исполнение их прогнозов?".

Как сообщает Report, об этом сказал в своем выступлении вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров во время обсуждения госбюджета на 2018 год.

Он напомнил, что в начале 80-х годов, когда между странами Персидского залива произошла война, цена на нефть повысилась. Советский Союз тогда был силен, после цены упали в три раза: "Что стало с Советским Союзом? Не образовалось ни копейки валютного резерва, все было потрачено. У Азербайджана есть нефть, газ, их надо продавать, когда нужно, большую часть же должны сохранять резервом. Кто знает, что будет завтра? В начале 90-х годов международные структуры прогнозировали, что к 2000 году баррель нефти будет стоить 25-27 долларов. В 1998-1999 годах цена за баррель упала до 11-12 долларов. Ответила ли за это какая-то структура? Называемые вами международные структуры сказали в 2007 году, что в 2008 году цена за баррель нефти превысит 200 долларов. Цена за баррель нефти упала до 39 долларов. Кто понес ответственность за это? Трудности от этого пережили поверившие в прогнозы государства. Не стоит обсуждать эту тему много раз. Правительство несет ответственность за госбюджет. Из-за чувства ответственности оно знает, что делает. Еще более верный путь увеличить наши резервы. Сделав это, мы создадим гарантию на будущее. Никто сегодня не может сказать, что произойдет в мировой экономике, на финансовых рынках через 3-5 лет".