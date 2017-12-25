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Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе проходит конференция на тему "Роль парламента в достижении целей устойчивого развития".

Как сообщает Report, на конференции выступят председатель Национального координационного совета Азербайджана по устойчивому развитию, вице-премьер Али Ахмедов, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Ишагзаи, председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хади Раджабли, председатель комитета по здравоохранению парламента Ахлиман Амирасланов, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Зияд Самедзаде.

Отметим, что Азербайджан примкнул к Целям устойчивого развития на 2016-2030 гг., утвержденным на саммите стран-членов ООН 25-27 сентября 2015 года. Поставленные цели и задачи с охватом экономических, социальных и экологических аспектов опираются на Цели развития тысячелетия и определяют очередные направления развития.