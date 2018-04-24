Троих депутатов Милли Меджлиса лишат мандатов

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов и председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов будут лишены депутатских мандатов.

Как сообщает Report, М.Бабаев, В.Гусейнов и Ф.Мурадов обратятся в Центральную избирательную комиссию для лишения их депутатских мандатов.

Отметим, что согласно распоряжению, подписанному 23 апреля президентом Ильхамом Алиевым, избранный депутатом Милли Меджлиса от Сумгайытского третьего избирательного округа № 43 Мухтар Бабаев был назначен министром экологии и природных ресурсов, избранный от Уджарского избирательного округа № 91 Вусал Гусейнов - начальником Государственной миграционной службы, Хатаинского второго избирательного округа № 34 Фуад Мурадов - председателем Госкомитета по работе с диаспорой.

Согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, избранный депутатом Милли Меджлиса от Гёйгёль-Дашкесанского избирательного округа №101 Рзаев Ровшан Шукюр оглы был назначен председателем Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Напомним, что в прошлом году назначенная вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиева была лишена депутатского мандата. Депутат Астан Шахвердиев скончался. Таким образом, число депутатов сократилось до 119.