Сиявуш Новрузов: Членам правления Центробанка следует разрешить членство в политических партиях

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "В закон "О политических партиях" следует внести изменение".

Как сообщает Report, об этом на проходящем сегодня внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря Партии Ени Азербайджан, председатель комитета ММ по общественным объединениям и религиозным образованиям Сиявуш Новрузов.

Он предложил внести некоторые поправки в статью 8 (Членство в политической партии) закона:

"В этой статье говорится, что представители финансовых органов не могут быть членами политических партий. Это неверно. Что будет, если этот человек будет членом партии? Другой вопрос в запрете на членство в политических партиях членов правления Центрального банка. Если эти люди станут членами партий, они выделят кредит, дадут деньги организации? В эту статью нужно внести изменение".

С.Новрузов сказал, что политические партии не дают верную информацию о финансовых отчетах Центральной избирательной комиссии: "Это нужно контролировать, потому что данный процесс протекает непрозрачно".