Парламент ратифицировал проект новых наказаний в сфере борьбы с терроризмом в Азербайджане

© Report

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесли проект изменений в Кодекс административных правонарушений.

Как сообщает Report, по проекту, в рамках борьбы с финансированием терроризма за непринятие необходимых мер и неисполнение решения по заморозке активов органа финансового мониторинга к административной ответственности будут привлекаться не только участники мониторинга, но также юридические и физические лица, государственные структуры.

Сообщается, что это подготовлено с целью исполнения рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL).

Кроме того, согласно статье 598.7 кодекса, должностные лица будут штрафоваться от 1500 до 2500 манатов, юридические лица - от 15 000 до 25 000 манатов.

Проект был принят путем голосования.