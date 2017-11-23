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    Октай Асадов жестко отреагировал на предложение депутата

    Когда вы входили в здание Милли Меджлиса, отремонтированное в 2012 году?

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе во время обсуждения законопроекта о смете расходов выступившая депутат Айтен Мустафаева предложила установить в здании Милли Меджлиса пандус и специальные лифты для инвалидов.

    Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов в ответ заявил А. Мустафаевой, что после ремонта в здании парламента созданы условия для всех, в том числе для инвалидов.

    "Когда вы входили в здание Милли Меджлиса, отремонтированное в 2012 году? Здесь есть пандус для инвалидов. Также действует лифт. Вы принимаете избирателей больше всего в институте, в котором работаете", - сказал О. Асадов. 

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