Октай Асадов жестко отреагировал на предложение депутата

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе во время обсуждения законопроекта о смете расходов выступившая депутат Айтен Мустафаева предложила установить в здании Милли Меджлиса пандус и специальные лифты для инвалидов.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов в ответ заявил А. Мустафаевой, что после ремонта в здании парламента созданы условия для всех, в том числе для инвалидов.

"Когда вы входили в здание Милли Меджлиса, отремонтированное в 2012 году? Здесь есть пандус для инвалидов. Также действует лифт. Вы принимаете избирателей больше всего в институте, в котором работаете", - сказал О. Асадов.