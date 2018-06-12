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    Октай Асадов возразил против предложения депутатов: Так же нельзя...

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Спикер Октай Асадов возразил против предложения депутатов о повторной подготовке закона "Об образовании".

    Как сообщает Report, на сегодня внеочередном пленарном заседании парламента О.Асадов напомнил, что закон "Об образовании" не принимался долгое время. 

    "Наконец закон приняли. А теперь говорят, что его нужно доработать. Так же нельзя... Что вы будете изменять, если не будет закона? Ведь сложно все повторно дорабатывать. Тогда, давайте вновь подготовим Уголовный и другие кодексы...", - подчеркнул спикер.  

    Отметим, что некоторые депутаты заявили о недочетах в нынешнем законе "Об образовании" и предложили подготовить его повторно. 

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