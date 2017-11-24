Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане муниципалитетам предоставляются полномочия, связанные с ограничениями на использование табачных изделий.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам труда и социальной политики было отмечено, что в принятом во втором чтении законопроекте "Об ограничении использования табачных изделий" в мероприятиях предусматривалось активное участие муниципалитетов.

А в законопроекте, подготовленном в парламенте для третьего чтения, муниципалитетам предоставляется дополнительное полномочие. То есть, муниципалитеты будут принимать шаги в области ограничения использования табачных изделий.