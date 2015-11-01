 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Мазахир Панахов: Предварительные результаты выборов в Милли Меджлис будут обнародованы около 12 часов ночи

    Председатель ЦИК коснулся также деятельности пользователей соцсети

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Предварительные результаты выборов в Милли Меджлис будут обнародованы около 12 часов ночи".

    Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.

    Обратившись к представителям СМИ он попросил, чтобы все происходящее во время избирательного процесса правдиво доводилось до внимания общественности.

    Председатель ЦИК также коснулся пользователей соцсетей: "Я также слежу за их деятельностью. Им нужно знать, что их действия должны соответствовать законодательству". 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi