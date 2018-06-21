Хады Раджабли призвал уменьшить налоговую нагрузку на работодателей

© Report/ Orkhan Azim

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Не привлеченные к социальному страхованию лица в будущем будут страдать".

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса сказал председатель комитета Хады Раджабли.

Он подчеркнул, что в этом направлении нужно усилить просветительскую работу:

"Министр труда и социальной защиты населения отметил здесь, что в Азербайджане 1,2 млн неформально занятых людей. Это значит, что 1,2 млн человек не привлекаются к страхованию и в будущем не смогут получать страховую пенсию. Почему предприниматели скрывают? Потому что налоговое обременение предпринимателей высокое. 22% выплачивает работодатель, 3% - работник. Мы должны уменьшить нагрузку на работодателя. Нам следует прийти к сбалансированности, чтобы работодатели привлекали работников к страхованию. В противном случае не застрахованные лица в будущем будут страдать".