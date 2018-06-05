Депутат Таир Рзаев выразил недовольство названиями ряда переименованных сел

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ При обсуждении на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам проекта, предусматривающего переименование сел 15-ти районов Азербайджана, депутат Таир Рзаев выразил недовольство некоторыми новыми названиями.

Как сообщает Report, парламентарий сказал, что переименование астаринского села Гамышковка на Гамышоба, шамкирского села Гасым Исмаилов на Аглавашлы, хызинского села Шураабад на Шорабад непонятно:

"Эти названия невозможно понять. Переименование газахского села Коммуна на Бала Чайлы, гейгельского села Михайловла на Беновшели, хачмазского села Красный Хутор на Шихлы, достойно одобрения. Есть некоторые названия, которые встречаются и на других территориях. К примеру, геранбойское село Азизбеково переименовано на Кяхризли. Село с таким названием уже есть в Агджабединском районе. Хотелось бы, чтобы подобным вопросам уделялось внимание".

В ответ на слова депутата председатель комиссии ММ по вопросам топономики Иса Габибейли сказал, что указанные названия опираются на топонимы.