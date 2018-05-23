Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане отсутствует психологическая помощь

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане очень низкий уровень психологической помощи. Можно сказать, что этой услуги и вовсе нет. Если поискать тех, кто оказывает психологическую помощь, окажется, что среди них нет образованных или это экстрасенсы".

Как сообщает Report, об этом в ходе слушаний в Милли Меджлисе на тему "Азербайджанская модель семьи: современность и ценности" заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Председатель комитета отметил, что проблема, связанная с психологической помощью, должна быть решена.

А.Амирасланов отметил, что для решения этой проблемы создается правовая база, будет принят закон "О психологической помощи".