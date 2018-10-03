Афлатун Амашов: Происходящее в Милли Меджлисе не доводится до общественности страны полностью

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Как пленарные заседания, так и заседания комитетов в Милли Меджлисе проходят достаточно открыто и прозрачно. Мне до сих пор не доводилось быть свидетелем того, чтобы прерывали выступление какого-то депутата. Происходящее в Милли Меджлисе не доводится до общественности страны так, как есть. Любой депутат может поднять в парламенте любую проблему".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правам человека сказал депутат, председатель Совета печати Афлатун Амашов.

По его словам, азербайджанскому обществу нужно давать правдивую информацию: "Как в соцсетях, так и в статьях различных авторов до азербайджанского общества не доводится полноценная информация, связанная с Милли Меджлисом. СМИ страны следует укреплять отношения с Милли Меджлисом и донести до азербайджанского общества, на что способен парламент страны".