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Завтра в Баку и на Абшероне будет внедрен новый стандарт телевещания

Завтра в Баку и на Абшероне будет внедрен новый стандарт телевещания Телевизионные каналы в Баку и на Абшеронском полуострове с 01:00 16 марта начнут вещание в тестовом режиме в новом стандарте цифрового вещания DVB-T2.
Медиа
15 марта 2024 г. 13:43
Завтра в Баку и на Абшероне будет внедрен новый стандарт телевещания

В Баку и на Абшеронском полуострове с 01:00 16 марта в тестовом режиме будет внедрен новый стандарт цифрового телевизионного вещания DVB-T2.

Об этом Report сообщили в Аудиовизуальном совете.

Целью является переход к более качественному телевизионному вещанию в Азербайджане с учетом тенденции развития и интеграции новых технологий в телевещании в мире.

Тестовое вещание будет осуществляться в формате HD на 34-м (частота 578 МГц) и 37-м (частота 602 МГц) телевизионных каналах.

Вещание в стандарте DVB-T в формате SD на 48-м (690 МГц) телевизионном канале будет продолжаться с учетом нужд населения, чьи приемники не поддерживают стандарт DVB-T2.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan Azərbaycan telekanalları yeni TV standartına keçir

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