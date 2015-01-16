Внесут изменения в правила членства в Совете по прессе

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Совета по прессе Азербайджана.

Как сообщили Report из структуры, председатель Совета по прессе Афлатун Амашов объявил повестку заседания. Здесь провели обсуждения вокруг прошлогоднего отчета СП, А.Амашов проинформировал о предусмотренных в отчете вопросах.

По словам А.Амашова, в прошлом году основная линия в деятельности СП заключалась в рассмотрении поступивших обращений. Кроме того, были проведены совместные конкурсы, презентации книг, юбилеи, тематические мероприятия, международные конференции, сняты документальные фильмы о творчестве видных личностей, сыгравших важную роль в истории общественного мышления.

Структура также проверила уровень выполнения журналистами профессионального долга на муниципальных выборах 23 декабря и массовых акциях.

Предоставивший конкретную статистику по этому и другим вопросам А.Амашов отметил о намерении провести в ближайшие дни отдельное заседание, преследующее целью довести отчет до общественности.

При обсуждении отчета высказались члены Правления СП - исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджана Вугар Сафарли, главный редактор газеты "Ики сахил" Вугар Рагимзаде, главный редактор газеты "Параллель" Тапдыг Аббас, а также зампред СП, председатель Профсоюза журналистов Мушвиг Алескерли.

Вторым стоящим на повестке вопросом был проект текста правил членства в СП. А.Амашов сказал, что в настоящее время в СП насчитывается около 230-ти членов и процесс принятия в членство структуры проводился в соответствии с уставом СП. Что же касается правил, они преследуют целью усовершенствовать процедуру в данной области. Члены правления СП - главный редактор газеты "Азербайджан" Бахтияр Садыгов, руководитель "APA Holdinq" Вусаля Махиргызы, председатель Сети свободы слова Средней Азии и Южного Кавказа Азер Хасрет, главный редактор газеты "Бакы хебер" Айдын Гулиев выдвинули свои предложения в связи с новыми правилами. После обсуждений документ был принят за основу.

Затем обсудили план работы СП на текущий год. Члены СП - Б.Садыгов, декан факультета журналистики БГУ Шамиль Велиев, главный редактор газеты "Шарг" Акиф Аширлы и пр. отметили важность учета в плане работы моментов, исходящих из прошлогоднего отчета.

Коснулись также вопросов организации мероприятий по случаю 140-летия национальной печати.