В одной из газет Саудовской Аравии вышла статья об Азербайджане

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В одной из ведущих газет Саудовской Аравии "Эр-Рияд" опубликована статья под названием "Азербайджан: 25-летие борьбы, становления и развития".

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Саудовской Аравии, в статье отмечается, что 18 октября 2016 года в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялся торжественный прием по случаю 25-летия восстановления независимости Азербайджана, в котором принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Подчеркивается, что Азербайджан стал первой демократической республикой на мусульманском востоке.

В статье до сведения читателей доведены слова Ильхама Алиева, отметившего в своем выступлении политическую стабильность и безопасность в Азербайджане, а также нанесение большого урона экономическому развитию в связи с оккупацией 20% территории страны.

В статье дана информация об оккупации азербайджанских земель со стороны вооруженных сил Армении, но, несмотря на это, отмечено превращение Азербайджана в сильное государство в течение короткого периода времени. Также сообщается о проведении ряда мероприятий международного уровня на территории нашей страны и завоевании Азербайджаном достойного места на туристической карте мира.