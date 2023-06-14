В Кяльбаджаре и Лачыне выделены радиочастоты для "Общественного радио" и "Азербайджанского радио"

На заседании Аудиовизуального совета Азербайджана принято решение о выделении частоты 105.0 МГц "Радио Азербайджан", 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории Лачынского района и 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории

На заседании Аудиовизуального совета Азербайджана принято решение о выделении частоты 105.0 МГц "Азербайджанскому радио", 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории Лачынского района и 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения и развития телерадиовещания на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Также для осуществления открытого наземного цифрового вещания общереспубликанских телеканалов на территории Лачынского района выделен 27-й вещательный канал.