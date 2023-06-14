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В Кяльбаджаре и Лачыне выделены радиочастоты для "Общественного радио" и "Азербайджанского радио"

В Кяльбаджаре и Лачыне выделены радиочастоты для "Общественного радио" и "Азербайджанского радио" На заседании Аудиовизуального совета Азербайджана принято решение о выделении частоты 105.0 МГц "Радио Азербайджан", 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории Лачынского района и 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории
Медиа
14 июня 2023 г. 14:20
В Кяльбаджаре и Лачыне выделены радиочастоты для Общественного радио и Азербайджанского радио

На заседании Аудиовизуального совета Азербайджана принято решение о выделении частоты 105.0 МГц "Азербайджанскому радио", 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории Лачынского района и 90.0 МГц - "Общественному радио" для вещания на территории Кяльбаджарского района.

Как сообщает Report, на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения и развития телерадиовещания на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Также для осуществления открытого наземного цифрового вещания общереспубликанских телеканалов на территории Лачынского района выделен 27-й вещательный канал.

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Версия на азербайджанском языке "Azərbaycan Radiosu" və "İctimai Radio" üçün Kəlbəcər və Laçında radiotezliklər ayrılıb

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