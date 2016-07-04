Китайским СМИ запрещено публиковать непроверенную информацию из соцсетей

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Китайские власти усиливают контроль за распространением новостей на сайтах и в социальных сетях. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление опубликовано Государственной канцелярией по делам интернет-информации Китая (ГКИИ). Ведомство потребовало от сайтов, чтобы они распространяли "правдивые, всесторонние, объективные и беспристрастные" новостные сообщения. Публиковать информацию, основанную на слухах или "искажать факты, основываясь на догадках и фантазиях", строго запрещается.

Также отныне запрещено публиковать непроверенную информацию, полученную из социальных сетей.