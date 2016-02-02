​В Исполнительной власти Сумгайыта произошло новое кадровое назначение

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти города Сумгайыт произошло новое кадровое назначение.

Как сообщает Report, бывший телеведущий Играр Эйвазов получил должность в отделе общественно-политических и гуманитарных вопросов ИВ Сумгайыта. С 3 февраля он приступит к исполнению обязанностей в качестве пресс-секретаря городской Исполнительной власти.

Отметим, что И.Эйвазов был ведущим программ "Xəzər-xəbər" и "Günə başlarkən" на телеканале "Xəzər".