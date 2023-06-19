В Баку проходит тренинг для журналистов по предотвращению гибридных угроз и борьбе с ними

Сегодня в Университете ADA начал свою работу двухдневный семинар для журналистов "Медиа и гибридные атаки", который должен помочь сотрудникам СМИ быть готовыми к подобным угрозам и уметь предотвращать их.
Как передает Report, тренинг организован Агентством по развитию медиа и Университетом АДА с участием посла Финляндии на Южном Кавказе Кирсти Наринен и финских экспертов.
В ходе семинара было подчеркнуто, что данные обучающие семинары, проводимые иностранными экспертами, организованы не в первый раз.
Выступая на открытии семинара, Кирсти Наринен отметила, что в наше время граница между информацией, основанной на реальности и фикции, стерлась. Это делает еще более важным такого рода тренинги для журналистов, чтобы они могли лучше ориентироваться в условиях гибридных угроз.
"Гибридная угроза - это концепция, описывающая вызов для всего 21 века",- сказала она, добавив, что основной целью подобных атак является оказание влияние на социальные и экономические процессы, проходящие в стране, дестабилизация обстановки.
Посол подчеркнула, что в ходе двухдневного воркшопа будут затронуты важные вопросы о том, как бороться с гибридными угрозами.