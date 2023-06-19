В Баку проходит тренинг для журналистов по предотвращению гибридных угроз и борьбе с ними

В Баку проходит тренинг для журналистов по предотвращению гибридных угроз и борьбе с ними

Сегодня в Университете ADA начал свою работу двухдневный семинар для журналистов "Медиа и гибридные атаки", которые должны помочь сотрудникам СМИ быть готовыми к подобным угрозам и уметь предотвратить их.

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