В Баку обсудили роль СМИ в формировании общественного контроля

18 января в Агентстве по развитию медиа (MEDİA) состоялась встреча с участием руководителей и представителей ряда СМИ.

18 января в Агентстве по развитию медиа (MEDİA) состоялась встреча с участием руководителей и представителей ряда СМИ.

Как сообщает Report, на мероприятии на тему "Роль СМИ в формировании общественного контроля" были затронуты важные моменты, проистекающие из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам 12 января, подчеркнута роль СМИ в формировании и осуществлении общественного контроля.

Исполнительный директор Агентства Ахмед Исмайлов в своем выступлении подчеркнул, что особая роль общественного медиа в обеспечении общественного контроля, на которую указал президент в ходе интервью местным телеканалам, представляет большую значимость: "Глава государства отметил, что большинство информации, публикуемой в СМИ, находит свое подтверждение, принимаются надлежащие меры. Высокая оценка президентом труда журналистов является показателем большого доверия. Все это повышает ответственность работников СМИ при выполнении своей профессиональной деятельности".

Исполнительный директор отметил, что принятый парламентом и направленный на утверждение законопроект "О медиа" внесет ценный вклад в оздоровление информационной среды нашей страны, повышение ее конкурентоспособности, в частности, в укрепление экономической независимости субъектов медиа.

Главный редактор газеты "Народный фронт" Эльчин Мирзабейли подчеркнул, что слова президента Ильхама Алиева в интервью местным журналистам ставят перед СМИ новые задачи: "Имеется необходимость в совершенствовании законодательства. После вступления в силу нового закона следует предпринять серьезные шаги по устранению существующих проблем".