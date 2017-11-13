В Азербайджане предлагается создание нового телеканала

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Предлагается создание нового телеканала для распространения в мире правды об Азербайджане.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступил председатель Совета печати депутат Афлатун Амашов.

Он отметил, что в Азербайджане особое внимание уделяется армии: "Это похвально. Наша армия в любой момент может освободить от оккупации наши земли. Но позволят ли это международные силы? Вот в чем вопрос. Поэтому наряду со вниманием к армии, внимание должно вырасти и к информационной политике. С определенной суммой можно создать телеканал, который на различных языках доведет до мира правду об Азербайджане".

Депутат выделил важность финансирования из госбюджета и онлайн-медиа.