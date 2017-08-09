 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане переименована одна из телерадиокомпаний

    В связи с этим на заседании НСТР было принято решение

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сменилось название независимой телерадиокомпании "Хаял", действующей в Губинском районе.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Национальный совет телерадиовещания в связи с изменением названия компании оформил специальное разрешение (лицензию), данное компании для регионального телевещания на имя независимой телерадиокомпании "Кавказ".

    Кроме того, на заседании было принято решение о признании бессрочным специального разрешения (лицензии), выданного для кабельного вещания ООО Albax TV 27 июля 2011 года сроком на 6 лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi