В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ

В новом законопроекте "О Медиа" информационные агентства будут указаны как отдельные медиа-субъекты.
Как сообщает Report, в проекте документа также определен статус информационных агентств.
Согласно проекту, информационное агентство - это медиа, осуществляющие получение, передачу, производство и распространение массовой информации, а также заключающие с субъектами медиа договоры о предоставлении, получении информации, обеспечивающие передачу полученной информации в соответствии с этими договорами.