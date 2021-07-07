В Азербайджане определяется статус информационных агентств - ЭКСКЛЮЗИВ

В новом законопроекте "О Медиа" информационные агентства будут указаны как отдельные медиа-субъекты.

В новом законопроекте "О Медиа" информационные агентства будут указаны как отдельные медиа-субъекты.

Как сообщает Report, в проекте документа также определен статус информационных агентств.

Согласно проекту, информационное агентство - это медиа, осуществляющие получение, передачу, производство и распространение массовой информации, а также заключающие с субъектами медиа договоры о предоставлении, получении информации, обеспечивающие передачу полученной информации в соответствии с этими договорами.