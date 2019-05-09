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Умер известный российский журналист Сергей Доренко

​Умер известный российский журналист Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко умер после ДТП в Москве. 

Об этом сообщают российские СМИ, передает Report. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Доренко ехал на мотоцикле, но неожиданно упал. По предварительным данным, причиной аварии стало плохое самочувствие журналиста.

Сергей Доренко – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ.

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