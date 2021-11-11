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Студенты Азербайджанского университета языков посетили Медиа-школу Report

Студенты Азербайджанского университета языков посетили Медиа-школу Report Обучающаяся на факультете журналистики группа студентов Азербайджанского университета языков посетила Медиа-школу Report.
Медиа
11 ноября 2021 г. 19:07
Студенты Азербайджанского университета языков посетили Медиа-школу Report

Обучающаяся на факультете журналистики группа студентов Азербайджанского университета языков посетила Медиа-школу Report.

Участвовавшая на встрече преподаватель журналистики кафедры азербайджанской литературы Азербайджанского университета языков доктор философии по филологии Айнура Пашаева подчеркнула важность подготовки новостей в современной журналистике:

"Информационное агентство Report является одним из важнейших новостных агентств в стране. Основываясь на своем опыте в Медиа-школе Report, я могу сказать, что есть много нюансов, которые необходимо изучить".

Координатор Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу на встрече с молодыми журналистами сказал, что источник новости говорит в первую очередь о надежности информации:

“Нельзя верить каждой информации, потому что многие новости в интернете являются фейковыми. Report неоднократно перепроверяет достоверность информации".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Language University students visit Report Media School
Версия на азербайджанском языке ФотоADU-nun tələbələri Report Media Məktəbinin qonağı olublar

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