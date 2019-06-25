Стало известно где похоронят известного журналиста Ширмамеда Гусейнова

Стало известно где похоронят выдающегося ученого Азербайджана, вписавшего свое имя в историю азербайджанской печати, лауреата премии Высшей премии медиа, президентского стипендиата, профессора кафедры истории прессы и идеологических методов работы Бакинского государственного университета (БГУ) Ширмамеда Гусейнова.

Как сообщает Report, Ш.Гусейнов будет похоронен во Второй аллее почетного захоронения.

Отметим, что с 11:00 до 13:00 в БГУ состоится церемония прощания с Ш.Гусейновым.

Отметим, что Ш.Гусейнов скончался 24 июня в возрасте 95 лет.