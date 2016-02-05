​Совет по прессе сделал предупреждение нескольким сайтам

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Прошло заседание Комиссии по жалобам Совета по прессе (СП) Азербайджана.

Как сообщили Report в совете, возглавляемая зампредом СП Умудом Рагимоглу комиссия рассмотрела вопрос относительно четырех сайтов.

Сначала обсудили обращение ИВ Ярдымлинского района касательно сайта Bizimxeber.az.

Комиссия пришла к заключению, что в размещаемых на сайте публикациях не соблюдается баланс, не учитывается мнение противоположной стороны.

Обсуждение обращений Совета господдержки НПО при президенте Азербайджанской Республики по поводу сайтов Xeber.info и Arqument.az завершилось тем, что оба СМИ получили предупреждение СП.

В отношении сайта Aia.az комиссия приняла аналогичное решение.