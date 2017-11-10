Со дня создания газеты "Ени Мусават" прошло 28 лет

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Отмечается 28 лет со дня создания газеты "Ени Мусават".

Как сообщает Report, со дня издания первого номера печатного органа проходит 28 лет.

Газета была создана 7 ноября 1989 года как печатный орган Азербайджанской национальной демократической партии "Ени Мусават". Создателем и главным редактором ныне независимо действующей газеты является Рауф Арифоглу.

В заявлении Report он поделился мыслями по поводу газеты: "Для нас этот день очень знаменателен. Это - большая история, газете "Ени Мусават" исполняется 28 лет. Когда оглядываемся на пройденный исторический путь, видим, что деятельность на протяжении столь продолжительного времени - настоящий героизм. До сих пор в газете работали и приложили немалые усилия в общей сложности около 1000 газетчиков, технических работников. Онлайн версия газеты - musavat.com также имеет достаточно большую читательскую аудиторию и в этом случае мы считаем, что находимся на правильному пути. Условия деятельности не такие уж и легкие. Мы продолжаем этот путь, намерены издавать газету и в последующие 28 лет и строим работу соответственно этому".

По словам Р.Арифоглу, если бы не было экономического кризиса и девальвации маната, можно было бы говорить о больших планах касательно газеты: "На данный момент наш главный план заключается в том, чтобы избежать сокращений в коллективе газеты и продолжать работать как минимум в нынешней форме. Желаем, чтобы в дальнейшем манат оставался стабильным.Чтобы избежать падения, надо постоянно быть в движении. По мере происходящих процессов, будет ясно, какие новшества мы можем вносить... У нас есть планы, связанные с созданием интернет-телевидения, а это требует некоторых финансовых вложений".