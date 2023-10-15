"Российская газета": За последние 20 лет Азербайджан под руководством Ильхама Алиева значительно укрепил свой авторитет в регионе

15 октября исполняется ровно 20 лет, как президент Азербайджана Ильхам Алиев пришел к власти, взяв курс на расширение и углубление внутриполитических и дипломатических успехов своего отца Гейдара Алиева.

15 октября исполняется ровно 20 лет, как президент Азербайджана Ильхам Алиев пришел к власти, взяв курс на расширение и углубление внутриполитических и дипломатических успехов своего отца Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом пишет "Российская газета".

В статье отмечается, что правление нынешнего лидера стало не только символом внутриполитической стабильности, которая находит отражение, в том числе в балансе и росте экономических показателей Азербайджана, но и примером того, как страна может качественно укрепить свою международную репутацию:

"Действия Алиева на посту президента изначально отражали тенденцию на политическую преемственность. Его президентство фактически реактивировало и дало новую зрелость плодам управленческих подходов Алиева-старшего. За годы нахождения у власти действующий глава государства смог создать непоколебимую основу для эффективного и сбалансированного управления. На сегодняшний день политическая система Азербайджана фактически не сталкивается ни с какими внутренними вызовами и показывает устойчивость к широкому спектру рисков. Это результат не столько слабости, поляризованности и дисфункциональности местной оппозиции, о которых принято говорить в экспертной среде, сколько самих менеджерских качеств Алиева.

Среди достижений президента зарубежные СМИ и аналитики, как правило, выделяют сохранение и укрепление стабильности и безопасности на национальном уровне, а также качественный рост национальной экономики. Конечно, серия первых успехов не могла проявить себя без той экспортерской роли на международной арене, которая закрепилась за Азербайджаном. Например, за годы руководства Алиева Баку удалось реализовать масштабные нефтегазовые инициативы. Так, в работу были пущены ключевые экспортные трубопроводы: Баку - Тбилиси - Джейхан, линия Баку - Тбилиси - Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод)".

Согласно исследованию Всемирного банка, из-за увеличения экспорта природных ресурсов с 2003 по 2020 годы средний рост ВВП страны достиг около 8% (максимум зафиксирован в 2006-м - это 34,5%).

Тем не менее, не стоит упускать из виду, что при Алиеве была сделана недвусмысленная ставка на диверсификацию национальной экономики и снижение зависимости от экспорта, потому что действующий лидер превратил в свой приоритет благополучие граждан. А твердой гарантией такого благополучия может служить только сбалансированность экономических каналов.

Прорывы во внутреннем развитии не могли не найти яркое отражение в демографических показателях. Так, численность населения в Азербайджане увеличилась на несколько миллионов человек, фиксирует Всемирный банк. В то же время ВВП на душу населения за период с 2003 по 2020 годы вырос в 4,8 раза - с 884 долл. до 4 тыс. 222 долл. Властям республики удалось создать более 1,4 млн стабильных рабочих мест.

Отдельного внимания заслуживает запущенная при Алиеве реформа системы оказания государственных услуг, а также ставка на развитие образования. Так, в Азербайджане было построено более 3 тыс. школ и других объектов критически важной социальной инфраструктуры.

Соответствующий акцент на экономическую жизнеспособность государства становится и определяющей характеристикой азербайджанской стратегии в международных отношениях. Баку изначально делал акцент на снижение конфликтности и предотвращение кризисов, чтобы создать широкие возможности для инвестиционного взаимодействия. Особенно красноречиво об этом говорят показатели по бывшим советским республикам.

"Укрепление наших экономических связей приносит позитивный результат, - зафиксировал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ. - В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30 процентов. В этом году рост еще более чем на 20%". Он добавил: "Многие страны - участницы СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток - Запад и Север - Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота".

За годы правления Алиева стране удалось максимально снизить риски по периметру своих основных интересов. Так, Баку смог - убедительно и с минимальными для себя потерями - вернуть контроль над своей исторической территорией, Карабахским регионом, который не одно десятилетие фигурировал в качестве одного из основных пунктов повестки дня в Азербайджане. Под руководством действующего президента республика фактически сломала военный и дипломатический тупик вокруг некогда оккупированного региона, открыв пространство для тотальной реинтеграции с комплексным учетом интересов местного армянского населения.

"Вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен. И это не наше решение, это решение сегодняшнего армянского руководства, - оценил ситуацию в сентябре президент России Владимир Путин. По словам президента, "дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом".

Приверженность Азербайджана дипломатии стала аттрактивной поведенческой моделью и для Армении, находившейся с ним в конфликте интересов. Очевидно заключение мирного договора между двумя региональными соседями. Этот курс диктует новая ситуация в регионе, сформированная действиями Баку по нейтрализации террористической угрозы.

Неудивительно, что рейтинг общественного доверия к Алиеву стабильно держится на самых высоких уровнях. Причина в том, что за двадцатилетие нахождения у руля государства действующий президент практически выполнил все свои предвыборные обещания: осуществлены полномасштабные региональные проекты, государственные доходы идут в рост, созданы новые рабочие места, социальные проблемы находят оперативные решения, и сейчас Азербайджан стал фактическим и безусловным лидером в регионе, задающим новые тенденции.

В одном из своих поздравлений в адрес Ильхама Алиева Владимир Путин заявил, что президент Азербайджана пользуется "заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях". И, подводя итоги, к этому вряд ли можно что-то добавить".