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Report стал победителем интеллектуального конкурса по случаю Дня национальной печати

Report стал победителем интеллектуального конкурса по случаю Дня национальной печати Nar собрал представителей СМИ на традиционном интеллектуальном конкурсе по случаю 22 июля - Дня национальной печати.
Медиа
20 июля 2022 г. 20:28
Report стал победителем интеллектуального конкурса по случаю Дня национальной печати

Nar собрал представителей СМИ на традиционном интеллектуальном конкурсе по случаю 22 июля - Дня национальной печати.

Как сообщает Report, журналисты, представляющие более 30 медиа-органов, соревновались в 10 командах.

В течение 7 туров участникам были заданы вопросы различной сложности, касающиеся национальной и мировой культуры, истории, технологий. В интеллектуальном соревновании победу одержала команда Report. Команда, представляющая ИА “АЗЕРТАДЖ”, заняла 2-е место, а команда "Молла Насреддин" - 3-е. Победителям были вручены специальные подарки от Nar.

Nar реализует различные социальные проекты с целью содействия просвещению, а также выступает в роли спонсора интеллектуальных соревнований. Для получения дополнительной информации о проектах: https://www.nar.az/news/

Компания "Azerfon” (торговая марка "Nar") начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Report" Milli Mətbuat Günü münasibətilə keçirilən intellektual yarışın qalibi olub

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