Report стал победителем интеллектуального конкурса по случаю Дня национальной печати

Nar собрал представителей СМИ на традиционном интеллектуальном конкурсе по случаю 22 июля - Дня национальной печати.

Nar собрал представителей СМИ на традиционном интеллектуальном конкурсе по случаю 22 июля - Дня национальной печати.

Как сообщает Report, журналисты, представляющие более 30 медиа-органов, соревновались в 10 командах.

В течение 7 туров участникам были заданы вопросы различной сложности, касающиеся национальной и мировой культуры, истории, технологий. В интеллектуальном соревновании победу одержала команда Report. Команда, представляющая ИА “АЗЕРТАДЖ”, заняла 2-е место, а команда "Молла Насреддин" - 3-е. Победителям были вручены специальные подарки от Nar.

Nar реализует различные социальные проекты с целью содействия просвещению, а также выступает в роли спонсора интеллектуальных соревнований. Для получения дополнительной информации о проектах: https://www.nar.az/news/

Компания "Azerfon” (торговая марка "Nar") начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане.