Проведен первый тренинг для журналистов, которые будут освещать COP29

Агентство развития медиа и Институт развития и дипломатии университета АДА провели 13 марта первый тренинг на тему "Устойчивое развитие и изменение климата с точки зрения СМИ" для англоязычных журналистов, которые примут активное участие в освещении 29-й

Агентство развития медиа и Институт развития и дипломатии университета АДА провели 13 марта первый тренинг на тему "Устойчивое развитие и изменение климата с точки зрения СМИ" для англоязычных журналистов, которые примут активное участие в освещении 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, выступивший на церемонии открытия тренинга исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов подчеркнул глобальное значение проблем экологии. Говоря о том, что средства массовой информации должны уделять большое внимание экологическому просвещению, он отметил исключительную роль журналистов в повышении информированности населения в сфере экологии. По словам исполнительного директора, азербайджанские СМИ должны воспользоваться возможностями, созданными в рамках COP29, и строить свою работу в этом направлении с учетом этих возможностей.

Руководитель программ специализации Института развития и дипломатии Наргиз Исмаилова отметила, что проведение этого престижного мероприятия в Азербайджане создаст большие возможности для донесения реалий страны до мирового сообщества. По ее словам, подобные тренинги, которые будут проводиться на постоянной основе, позволят журналистам больше узнать как о проблемах изменения климата, так и о COP29.

Заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 в Азербайджане Эльнур Солтанов заявил, что деятельность СМИ играет большую роль в защите окружающей среды, принятии важных шагов для совместного решения экологических проблем и повышении осведомленности азербайджанского общества о важности борьбы с изменениями климата в Азербайджане.

На тренинге, проведенном на английском языке, эксперт в области коммуникаций Ник Медич, специализирующийся на возобновляемых источниках энергии, вопросах изменения климата и устойчивого развития, выступил с докладами на темы, связанные с научным обоснованием изменения климата, а также технологиями и развитием в области возобновляемой энергии.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.