Журналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище

Прошли похороны скончавшегося накануне известного журналиста Араза Зейналова.
Как сообщает Report, журналист похоронен на Ясамальском кладбище рядом со своими родителями.
В церемонии приняли участие члены семьи журналиста, его родственники и представители общественности.
Проходит церемония прощания с журналистом Аразом Зейналовым, скончавшимся накануне от сердечного приступа.
Как сообщает Report, церемония проходит по адресу улица Гусейна Джавида, 46 в Ясамальском районе столицы.
В ней принимают участие члены семьи покойного, представители медиа и общественности.
"После инфаркта мы разместили Араза в больницу, где выяснилось, что он перенес коронавирус", - сказал Report брат журналиста Акшин Зейналов.
Покойный будет похоронен на Ясамальском кладбище рядом со своими родителями.
Скончавшийся на 61-м году жизни Араз Зейналов за свою журналистскую карьеру работал в газетах "Азербайджанская молодежь", "Панорама", "Каспий" и на сайте Vesti.az.