О нас

Журналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище

Журналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище Прошли похороны скончавшегося накануне известного журналиста Араза Зейналова.
Медиа
4 августа 2022 г. 12:40
Журналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище

Прошли похороны скончавшегося накануне известного журналиста Араза Зейналова.

Как сообщает Report, журналист похоронен на Ясамальском кладбище рядом со своими родителями.

В церемонии приняли участие члены семьи журналиста, его родственники и представители общественности.

12:25

Проходит церемония прощания с журналистом Аразом Зейналовым, скончавшимся накануне от сердечного приступа.

Как сообщает Report, церемония проходит по адресу улица Гусейна Джавида, 46 в Ясамальском районе столицы.

В ней принимают участие члены семьи покойного, представители медиа и общественности.

"После инфаркта мы разместили Араза в больницу, где выяснилось, что он перенес коронавирус", - сказал Report брат журналиста Акшин Зейналов.

Покойный будет похоронен на Ясамальском кладбище рядом со своими родителями.

Скончавшийся на 61-м году жизни Араз Зейналов за свою журналистскую карьеру работал в газетах "Азербайджанская молодежь", "Панорама", "Каспий" и на сайте Vesti.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalist Araz Zeynalov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Forbes рассматривает возможность продажи своего бизнеса за 630 млн долларов
Forbes рассматривает возможность продажи своего бизнеса за 630 млн долларов
4 августа 2022 г. 11:39
Вячеслав Сапунов: Репутацию трудно заработать, но очень легко потерять
ФотоВячеслав Сапунов: Репутацию трудно заработать, но очень легко потерять
3 августа 2022 г. 17:25
Известный арт-журналист встретилась со студентами Медиа-школы Report
ФотоИзвестный арт-журналист встретилась со студентами Медиа-школы Report
28 июля 2022 г. 16:58
Рэкет-журналистику можно искоренить осознанием юридической ответственности
Рэкет-"журналистику" можно искоренить осознанием юридической ответственности
28 июля 2022 г. 16:16
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23
В Совете прессы обсудили вопросы нераспространения закрытой информации об армии
ФотоВ Совете прессы обсудили вопросы нераспространения закрытой информации об армии
28 июля 2022 г. 14:23
Некоторые грубо нарушают журналистскую этику, ссылаясь на свободу слова - МНЕНИЕ
Некоторые грубо нарушают журналистскую этику, ссылаясь на свободу слова - МНЕНИЕ
28 июля 2022 г. 13:16
Рауф Арифоглу: Против Азербайджана ведется беспощадная информационная война
Рауф Арифоглу: Против Азербайджана ведется беспощадная информационная война
28 июля 2022 г. 12:52
Афлатун Амашев: Ложная информация подрывает авторитет армии Азербайджана
Афлатун Амашев: Ложная информация подрывает авторитет армии Азербайджана
28 июля 2022 г. 12:34
В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола
В Астрахани состоялась вторая Каспийская медиашкола
26 июля 2022 г. 15:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi