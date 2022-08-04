Журналист Араз Зейналов похоронен на Ясамальском кладбище

Прошли похороны скончавшегося накануне известного журналиста Араза Зейналова.

Прошли похороны скончавшегося накануне известного журналиста Араза Зейналова.

Как сообщает Report, журналист похоронен на Ясамальском кладбище рядом со своими родителями.

В церемонии приняли участие члены семьи журналиста, его родственники и представители общественности.

12:25

Проходит церемония прощания с журналистом Аразом Зейналовым, скончавшимся накануне от сердечного приступа.

Как сообщает Report, церемония проходит по адресу улица Гусейна Джавида, 46 в Ясамальском районе столицы.

В ней принимают участие члены семьи покойного, представители медиа и общественности.

"После инфаркта мы разместили Араза в больницу, где выяснилось, что он перенес коронавирус", - сказал Report брат журналиста Акшин Зейналов.

Покойный будет похоронен на Ясамальском кладбище рядом со своими родителями.

Скончавшийся на 61-м году жизни Араз Зейналов за свою журналистскую карьеру работал в газетах "Азербайджанская молодежь", "Панорама", "Каспий" и на сайте Vesti.az.