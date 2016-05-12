Президент Азербайджана выделил единовременную финансовую помощь частным телерадиовещателям

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, документ подписан в целях усиления материально-технической базы частных телерадиовещателей, принимающих активное участие в обеспечении информационных потребностей общества, просвещении населения, пропаганде культурного наследия азербайджанского народа в стране и на международной арене.

Согласно распоряжению, для оказания единовременной финансовой помощи частным телерадиовещателям в Азербайджанской Республике из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республике на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Национальному совету по телевидению и радио Азербайджанской Республики 2 (два) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.