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    Представитель АП: Азербайджанское государство никак не контролирует СМИ

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "В наши дни азербайджанское государство никак не контролирует СМИ".

    Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Политика Гейдара Алиева: медийное обеспечение в строительстве правового государства" заявил заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации президента Вугар Алиев.

    Он сказал, что имя Гейдара Алиева золотыми буквами вписано в историю Азербайджана: "Проделанные им работы заложили основу успешного развития Азербайджана. Гейдар Алиев хотел, чтобы азербайджанские СМИ были независимыми, и направлял на это все усилия. В наши дни государство никак не контролирует СМИ. Сегодня с успехом продолжается медийная политика, заложенная Гейдаром Алиевым".

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