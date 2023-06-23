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Посол Узбекистана: MEDİA оказывает всяческую поддержку развитию СМИ в Азербайджане

Посол Узбекистана: MEDİA оказывает всяческую поддержку развитию СМИ в Азербайджане Узбекистан приветствует реформы по развитию СМИ в Азербайджане, включая принятие закона "О медиа" и создание Агентства развития медиа (MEDİA), которое призвано развивать СМИ в стране и оказывать им всяческую поддержку.
Медиа
23 июня 2023 г. 14:34
Посол Узбекистана: MEDİA оказывает всяческую поддержку развитию СМИ в Азербайджане

Узбекистан приветствует реформы по развитию СМИ в Азербайджане, включая принятие закона "О медиа" и создание Агентства развития медиа (MEDİA), которое призвано развивать СМИ в стране и оказывать им всяческую поддержку.

Как сообщает Report, об этом посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов заявил на прошедшем в Баку мероприятии, посвященном Дню работников печати и средств массовой информации Республики Узбекистан, который отмечается 27 июня.

"Эта знаменательная дата имеет достаточно длительную историю. Так, 27 июня 1906 года вышел в свет первый номер первой газеты на узбекском языке "Тараккий" ("Прогресс"), оставивший яркий след в истории прессы нашей Республики",- сказал посол Узбекистана.

Бахром Ашрафханов отметил, что его очень впечатляет работа азербайджанских журналистов, которые активно и оперативно освещают важные события и факты: "История помнит случаи, когда азербайджанские журналисты ценою собственной жизни выполняли свою работу. В связи с этим хочу почтить светлую память Чингиза Мустафаева, Магеррама Ибрагимова, Сираджа Абышева и других журналистов, которые отдали жизнь во имя своего дела, справедливости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана",- сказал посол.

По его словам, этот день отмечается в исторически значимый период - в год празднования 100-летного юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, который является героем не только азербайджанского народа, но и всего тюркского мира.

Далее состоялась церемония награждения представителей СМИ Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador of Uzbekistan: MEDIA provides all possible support to media development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan səfiri: “MEDİA Azərbaycanda KİV-in inkişafına hərtərəfli dəstək göstərir”

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