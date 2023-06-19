Посол Финляндии: Двухдневный семинар для журналистов фокусируется на трех аспектах

Двухдневный семинар для журналистов "Медиа и гибридные атаки", который должен помочь сотрудникам СМИ быть готовыми к подобным угрозам и уметь предотвращать их фокусируется на трех аспектах.

Проходящий в Баку двухдневный семинар для журналистов "Медиа и гибридные атаки", который должен помочь сотрудникам СМИ быть готовыми к подобным угрозам и уметь предотвращать их, фокусируется на трех аспектах.

Как передает Report, об этом журналистам сказала посол Финляндии в Азербайджане Кирсти Наринен.

По ее словам, первый аспект - это борьба с информацией, которая поступает из-за пределов страны. "Каждая страна так или иначе является объектом подобного влияния", - сказала посол.

Второй аспект посвящен медиаграмотности, тому как потребители информации могут выделить из потока новостей правдивый материал, который основан на реальных событиях. "Это требует навыков от медиа потребителей. В нашем случае это означает множество публичных дебатов о критическом мышлении СМИ, а также образование молодого поколения".

И третий аспект- это роль СМИ в донесении правдивой информации. "Профессиональные СМИ отличаются от социальных сетей. Профессиональные журналистские СМИ призваны доносить правду, основанную на фактах и цифрах, а также на анализе, который поддерживает критическое мышление потребителей СМИ", - заключила посол.