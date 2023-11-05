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Определился победитель второго футбольного турнира, посвященного памяти журналистов-шехидов

Определился победитель второго футбольного турнира, посвященного памяти журналистов-шехидов Завершился второй традиционный футбольный турнир, посвященный памяти журналистов-шехидов Азербайджана.
Медиа
5 ноября 2023 г. 23:14
Определился победитель второго футбольного турнира, посвященного памяти журналистов-шехидов

Завершился второй традиционный футбольный турнир, посвященный памяти журналистов-шехидов Азербайджана.

Как сообщает Report, в последний день соревнований на стадионе Бакинской теннисной академии были проведены решающие встречи и церемония закрытия.

Сначала в матче за 3-е место встретились команды "Арданыш" и "Лору-Борчалы". Одолев соперника со счетом 4:3, "Арданыш" завоевал бронзовую медаль турнира.

Затем состоялся финал. В решающей встрече сыграли "Иреван" и "Чемберек". Победителем турнира стал "Чемберек", который обыграл соперника со счетом 7:5.

После финального матча состоялась церемония закрытия, на которой выступил брат покойного сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ), журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова Аскер Ибрагимов. Выступившие на мероприятии футбольные ветераны Агасалим Мирджавадов, Яшар Вахабзаде, Шахин Диниев, Ариф Асадов, представители Совета печати Азербайджана, Управления молодежи и спорта города Баку, а также других структур почтили память журналистов-шехидов и поздравили победителей.

В завершение наряду с командами, завоевавшими медали, специальные призы получили лучший игрок турнира Наджаф Наджафзаде, самый результативный футболист Азад Алиев, лучший вратарь Гусейн Магомедов и образцовая команда "Западный Азербайджан". Кубок команде-чемпиону вручил вице-президент АФФА Вагиф Садыгов.

Отметим, что в турнире, который был приурочен ко Дню Победы, приняли участие команды "Западный Азербайджан", "Зангезур", "Гейча", "Лору-Борчалы", "Иреван", "Чемберек", "Арданыш" и "Гарагоюнлу". Информационную поддержку в организации традиционного турнира, проведенного в партнерстве с "Султан Керамик", Bee Tours и "Мистер Тум", оказали АЗЕРТАДЖ, Азербайджанское телевидение (АзТВ), Информационное агентство Report и сайт Rakus.az.

Фото: Ильгар Абдуллаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid jurnalistlərin xatirəsinə həsr olunmuş ikinci futbol turnirinin qalibi müəyyənləşib

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