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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы правила и условия предоставления квартир для журналистов во втором построенном здании.

Как сообщает Report, на состоявшемся в связи с этим мероприятии было отмечено, что непрерывно действующие на протяжении как минимум 3-х последних лет средства массовой информации (телевидение и радиовещание, газета, журнал, информационное агентство и новостной портал, интернет сайт) в соответствии с условиями комиссии, могут выдвинуть кандидатуру своего сотрудника, работающего в Баку.

Согласно условиям, телевидение и радио могут представить 10 претендентов, ежедневные газеты и информационные агентства - 6, еженедельные газеты, журналы, новостные порталы и сайты - 3-х кандидатов.

Кандидат должен работать в этой редакции как минимум 3 года, и не менее 10 лет беспрерывно работать в СМИ.

СМИ должны провести общее заседание, определить кандидатов согласно условиям комиссии и представить их на рассмотрение комиссии (с печатью и подписью).

В приложении к обращению кандидаты должны представить копию свидетельства, удостоверяющего личность, копию трудовой книжки (подтвержденную печатью организации), справку о составе семьи, выписка (с печатью и подписью) из протокола заседания по вопросу определения кандидата, оригинал справки из Службы государственного реестра недвижимого имущества о жилищных условиях кандидата, его жены и детей и резюме кандидата (его контакты, адрес проживания).

В обращении должно быть обосновано соответствие кандидата критериям улучшения жилищно-бытовых условий (предпочтение будет отдаваться следующим критериям: заслуги в развитии журналистики, профессионализм, признание со стороны общества и необходимость в жилье).

Сотрудники пресс-служб государственных органов могут быть выдвинуты на рассмотрение Комиссии в соответствии с указанными условиями и правилами.

Ветераны журналистики, имеющие заслуги в развитии азербайджанской журналистики, могут в соответствии с указанными условиями и правилами в индивидуальном порядке обратиться в Комиссию.

СМИ, включенные в "черный список", в отношении которых есть судебные решения и которые получили предупреждение от генеральной прокуратуры за нарушения законодательства, не могут представить своих кандидатов.

Указанные документы с 22 мая до 22 июня должны быть представлены в Комиссию. Комиссия собранные документы до 30 июня должна представить в Администрацию президента.