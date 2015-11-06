​НСТР: Выявленные на региональных телеканалах недочеты устраняются за короткое время

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ "Подготовка региональными телеканалами Азербайджана интересных передач об истории регионов расценивается положительно".

Об этом в заявлении Report отметил завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания Таваккюль Дадашев.

По его словам, на региональных телеканалах не отдается предпочтение шоу-передачам: "Региональные каналы подготавливают интересные материалы о своих регионах, истории, культуре и традициях. На региональных телеканалах в основном отдается предпочтение программам просветительского характера. Интерес к шоу незначительный. У них не возникает проблем с вопросами рекламы и спонсорства".

Т.Дадашев заявил о постоянном проведении мониторинга региональных телеканалов.

По его словам, бывают некоторые недочеты, которые устраняются за короткое время: "Сейчас расследуется информация о приглашении в эфир некоторыми региональными телеканалами гадалок".

Завотделом отметил, что региональные каналы обладают достаточной материально-технической базой.