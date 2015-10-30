Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал информацию о возобновлении передачи Хошгедем Хидаятгызы на ANS TV.

В заявлении Report завотделом НСТР Таваккюль Дадашев отметил, что после истечения срока наказания показ передачи могут возобновить: "Передачи "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni" были приостановлены из-за конкретных правонарушений. По закону, мы можем приостановить трансляцию передачи на месяц. После истечения срока наказания ее могут вернуть в эфир. Однако прежние нарушения не должны повториться. Отвечающие за эфир сотрудники канала понимают это. Несмотря на это, в случае повторения прежних ошибок, мы можем снова применить административно-дисциплинарные меры".

Завотделом отметил, что согласно статье 23.2.8 закона "О телерадиовещании", в случае закрытия передачи в течение года как минимум три раза, вещатель вправе временно приостановить специальное разрешение (лицензию). Соответствующий госорган, то есть НСТР вправе приостановить лицензию и принять решение о выходе передачи в эфир.

"Наверное, канал не допустит прежнего формата передачи и недочетов", - добавил завотделом.

Напомним, что решением НСТР с 5 октября вещание передач Хошгедем Хидаятгызы "Sən tək deyilsən" и "Xoşqədəmlə axtarıram səni" на ANS TV было приостановлено на месяц.