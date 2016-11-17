НСТР прокомментировал вопрос некачественного вещания телеканалов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания внес ясность в вопрос некачественного вещания некоторых телеканалов в отдельных населенных пунктах Баку и Абшеронского полуострова.

Как сообщил Report заведующий техническим отделом НСТР, профессор Иса Мамедов, данный вопрос не связан с переходом на цифровое вещание: "Некоторые проблемы с качеством изображения были в отдельных населенных пунктах и при аналоговом вещании. Сейчас качество вещания улучшено. На данный момент на 37-м телевизионном вещательном канале вещаются телеканалы AzTV, İTV, Mədəniyyət, İdman Azərbaycan, CBC Sport, а на 48-м телевизионном вещательном канале - Lider, Xəzər, ARB, Space, Azad Azərbaycan. В поселке Фатмаи все телеканалы вещаются на 26-м телевизионном вещательном канале. Помехи при трансляции связаны с неправильной установкой антенн. Даже в Баку в некоторых невысоких зданиях очень сложно добиться чистого изображения".