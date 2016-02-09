​НСТР: Склонность к коммерческим проектам на финансирующемся из госбюджета Общественном телеканале вызывает обеспокоенность

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "В выходящей в эфир Общественного телеканала (İTV) передаче "Evakuator şou" ощущаются некоторые скрытые рекламные элементы. В предыдущих выпусках это было более выражено. Сейчас ситуация немного улучшилась".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом экспертизы, программирования и аналитики Национального совета телерадиовещания (НСТР) Таваккюль Дадашев.

По его словам, в основном на передачу приглашаются представители шоу-бизнеса и по этой причине здесь прослеживаются определенные элементы шоу: "Склонность к коммерческим проектам на финансирующемся из госбюджета Общественном телеканале вызывает обеспокоенность. Эти случаи в основном свойственны частным телеканалам. Вещатель должен учитывать этот момент. Для проведения съемок телеканалу выделяются финансы. Возникает вопрос, для чего нужно подготавливать передачу, построенную на рекламе одной конкретной эвакуаторской службы?".

Завотделом подчеркнул, что некоторые передачи в эфире İTV отличаются тем, что в основном носят просветительский характер. В качестве примера Т.Дадашев привел передачу "Qarabağ həqiqətləri", в которой с участием специалистов обсуждается карабахская проблема: "Передачу можно расценить как одну из самых успешных за последнее время. Видно, что сам ведущий программы всесторонне осведомлен об обсуждаемых здесь темах. Можно также отметить такие передачи просветительского характера, как "Müzakirə vaxtı", "Ortaq məxrəc", "Xəmsə", "Açıq dərs" и пр".