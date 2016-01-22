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    НСТР приостановил трансляцию передачи Миршахина Агаева

    Состоялось заседание совета

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

    Об этом Report сообщили в совете.

    На заседании было рассмотрено административное производство в связи с нарушением телекомпанией ANS требований закона "О телерадиовещании". 

    В выпусках информационно-аналитической программы Hesabat, транслируемой на телеканале ANS, от 27 декабря 2015 года и 17 января 2016 года были нарушены основные принципы и требования к программе, в соответствии со ст. 23.1 закона "О телерадиовещании" трансляция информационно-аналитической программы Hesabat приостановлена сроком на 1 месяц, начиная с 24 января 2016 года. 

    Отметим, что автором передачи Hesabat является Миршахин Агаев. 

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