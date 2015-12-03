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    ​НСТР Азербайджана предоставил пяти компаниям лицензии на кабельное вещание - СПИСОК

    Прошло очередное заседание НСТР

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошло очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

    Как сообщили Report в НСТР, на заседании рассмотрели обращения ООО "Eurosel", ООО "Smart System technology", ООО "Alfanet", ООО "Enginet" и ООО "GSP" относительно предоставления спецразрешения (лицензии) для кабельного вещания (интернет).

    НСТР принял решение о предоставлении ООО "Eurosel", ООО "Smart System technology", ООО "Alfanet", ООО "Enginet" и ООО "GSP" спецразрешения (лицензии) для кабельного вещания (интернет, İP TV) сроком на 6 лет. 

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